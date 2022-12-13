Подмосковье 13 декабря 2022, 19:07 Мебель из вторсырья начали производить в Шатуре

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В Шатуре производитель мебели «Мебельная фабрика Mr. Mattress» запустил производство мебели из переработанного вторичного сырья. Инвестиции на реализацию проекта компании составили более 25 миллионов рублей.

«В результате реализации проекта инвестор приобрел новое оборудование и создал цех по переработке пластиковых отходов. Сегодня на предприятии уже трудоустроено порядка 60 жителей Подмосковья», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Переработка вторсырья включает в себя вторичное вспенивание пенополиуретана и соевой пены, производство синтепона из пластика, а также переработку текстиля в регенерированное волокно с помощью нагрева без использования нитей.

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Как отмечают представители компании, реализация проекта позволит не только утилизировать пластиковые отходы, но и создать новые высококачественные продукты из переработанных материалов.

Предприятие работает в Подмосковье с 2010 года, старается идти в ногу со временем и внедрять современные технологии производства.

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