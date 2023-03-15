Подмосковье 15 марта 2023, 17:38 Мебель и посуду лучших дизайнеров России представят на выставке в музее «Новый Иерусалим»

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Выставка «Придумано и сделано в России» откроется в музее «Новый Иерусалим» 18 марта. В экспозиции можно будет увидеть мебель, предметы декора, посуду и текстиль, созданные одними из лучших креативных мастеров страны.

В музее будут представлены 69 экспонатов из 15 городов России от Пскова до Владивостока. Проект задуман как собирательный образ современного российского дизайна. Посетители смогут познакомиться с тенденциями и рассмотреть последние разработки в области предметного дизайна.

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«Мы хотим показать, что в России у креативных идей есть огромный потенциал и что многие экспонаты подходят для массового производства», — отметила директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

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Это первая подобная выставка в «Новом Иерусалиме».

«Уверена, что экспозиция работ современных российских дизайнеров органично впишется в контекст нашей выставочной программы», — сказала директор музея Анна Антипенко.

Одна из самых ярких работ, представленных в экспозиции, — это подвесной канделябр. Предмет интерьера создал авторский коллектив из Владивостока.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье.