15 марта 2023, 17:38
Мебель и посуду лучших дизайнеров России представят на выставке в музее «Новый Иерусалим»
Выставка «Придумано и сделано в России» откроется в музее «Новый Иерусалим» 18 марта. В экспозиции можно будет увидеть мебель, предметы декора, посуду и текстиль, созданные одними из лучших креативных мастеров страны.
В музее будут представлены 69 экспонатов из 15 городов России от Пскова до Владивостока. Проект задуман как собирательный образ современного российского дизайна. Посетители смогут познакомиться с тенденциями и рассмотреть последние разработки в области предметного дизайна.
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«Мы хотим показать, что в России у креативных идей есть огромный потенциал и что многие экспонаты подходят для массового производства», — отметила директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.
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Это первая подобная выставка в «Новом Иерусалиме».
«Уверена, что экспозиция работ современных российских дизайнеров органично впишется в контекст нашей выставочной программы», — сказала директор музея Анна Антипенко.
Одна из самых ярких работ, представленных в экспозиции, — это подвесной канделябр. Предмет интерьера создал авторский коллектив из Владивостока.
Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье.
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