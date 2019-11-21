Тревога! Учебную эвакуацию провели в торговом центре в Балашихе

Тренировку с сотрудниками МЧС провели на одном из торговых объектов Балашихи. Спасателей узнали, как вести себя при пожаре в гипермаркете.

Об учебной тревоге работников магазина предупредили, а вот посетителей — нет. Так что эвакуировать пришлось по-настоящему. Сигнал о задымлении сразу поступил на пост охраны, а сотрудница позвонила в пожарную часть.

Через четыре минуты приехали пожарные. Первым делом подготовили рукава и подключили баллоны со сжатым воздухом. Специалисты обязательно зафиксировали давление на старте: кислорода должно хватить и пожарным, и тем, кого придется вытаскивать из огня.

Источник фото: телеканал «360»

Провели учебную тревогу в единый день тренировок в Подмосковье. Проходит он четыре раза в год. Отработать действия при пожаре обязаны на всех социальных объектах. Такие учения позволяют спасателям изучить планировку объектов: будут знать, куда идти при реальном возгорании. А сотрудникам магазинов нужно знать — чем и как помочь.

«Единственный недочет, который можно отметить, это то, что при эвакуации людей именно у сотрудников торгового центра не оказалось ни одной аптечки для оказания первой медицинской помощи. Доклад произвели правильно. Все сотрудники знали, что им нужно делать в той или иной ситуации», — рассказал Денис Осипенков, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы микрорайона.

Источник фото: телеканал «360»

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Тренировки в этот день прошли на 28 учреждениях и торговых центрах. Во многих участвовала пожарная техника. А после гипермаркета спасатели направились в колледж «Энергия».