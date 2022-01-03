МЧС проверило толщину льда на подмосковных водоемах

В Московской области спасатели обследовали 52 места на водоемах и замеряли толщину льда в наиболее популярных у жителей местах. Девять мест в восьми округах признали потенциально опасными, сообщили в региональном ГУ МЧС.

При патрулировании водных объектов в Подмосковье задействовано 56 единиц техники и 178 сотрудников поисково-спасательных формирований и ГИМС МЧС региона.

В разных муниципалитетах Московской области толщина льда на водоемах варьируется от 0 до 32 см, в среднем она составляет 16 сантиметров, сообщили сотрудники МЧС.

В восьми округах региона толщина льда составляет менее 7 сантиметров, что является опасным при выходе людей на лед. Спасатели призвали быть особенно осторожными и внимательными жителей Дубны, Коломны, Луховиц, Мытищ, Бронниц, Талдомского, Раменского и Можайского округов.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи призывают родителей быть предельно внимательными, отпуская детей гулять и кататься с горок зимой.