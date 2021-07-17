МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

В Московской области в субботу местами пройдут дожди с грозой, ожидается ливень. Жителей предупредили о шквалистом ветре, который при грозе может усилиться до 12–17 метров в секунду. Об этом сообщили на сайте подмосковного главка МЧС.

Спасатели напомнили жителям Подмосковья, что при грозе опасно прятаться под деревом и стоять под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше спрятаться под ним. Тем, кто проживает в сельской местности, следует закрыть дома окна и двери, а также дымоходы и вентиляционные отверстия. Печь в грозу тоже лучше не растапливать, так как выходящие из трубы газы имеют низкое сопротивление. При грозе нужно подальше держаться от электропроводки и молниеотвода, водостоков и антенн, не стоять рядом в окнами и выключить электроприборы.

При дожде лучше оставаться дома или в укрытии. При выходе на улицу стоит прихватить зонт, надев плащ и резиновые сапоги. Водителям, которые застанут ливень за рулем, посоветовали переждать его, припарковав машину около обочины.

При сильном ветре машину лучше поставить в гараж, если он есть. Парковать машину следует подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В Москве и Подмосковье ранее объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары.