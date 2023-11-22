Подмосковье 22 ноября 2023, 13:28 МЧС предостерегло жителей Подмосковья от выхода на тонкий лед Егор Коновалов

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МЧС России по Московской области предупреждает жителей региона об опасности выхода на первый лед. Спасатели ежегодно проводят рейды и профилактический беседы с гражданами, однако люди с удочками и гуляющие рядом с водоемами далеко не всегда следуют советам специалистов.

Советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук отметил, что рыбаки ежегодно выходят на тонкий лед, несмотря на серьезную опасность. Он подчеркивает, что заморозки должны простоять несколько недель, чтобы толщина льда достигла 10-12 сантиметров. Только тогда выход на лед считается безопасным для человека.

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Кроме того, он отметил, что неустойчивая погода мешает формированию прочного льда, однако первые рыбаки уже пытаются выйти на него.

«Недавно проезжал мимо водоема в Старой Купавне, любители рыбалки уже сидят на льду и ловят рыбу. Это очень опасно. Жизнь дороже любой рыбы. Я призываю любителей рыбалки дождаться крепких морозов», — предостерег Игорь Томчук.

В заключение он порекомендовал не проходить мимо детей, которые играют на замерзших водоемах, поскольку это может привести к трагедии. Если человек оказывается в ледяной воде, то время идет на секунды. Зимняя одежда намокает и тянет на дно, также существует серьезный риск получить переохлаждение.

«Если вы увидели, что человек провалился под лед, следует срочно сообщить о происшествии в службу спасения по номера 112», — подытожил специалист.

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