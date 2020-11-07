07 ноября 2020, 16:19
МЧС подтвердило гибель двух человек при крушении самолета в Томилино. И назвало причину
При крушении легкомоторного самолета в Люберцах погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«По состоянию на 15:40, по прибытию 1 пожарного подразделения ПСЧ-27 происходило горение самолета. Подразделениями МЧС России деблокированы двое двое погибших», — заявили в пресс-службе МЧС. По данным спасателей, причиной падения самолета стал неисправный двигатель.
Источник фото: МЧС
Спасатели получили информацию о крушении самолета в 15:20 по местному времени. На место сразу выехали сотрудники МЧС. Последстви аварии устраняют 40 человек и 13 единиц техники.
СМИ уже опубликовали видео посадкт легкомоторного самолета. Летательный аппарат делает резкий разворот и идет на посадку. За ним тянется дым.