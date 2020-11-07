МЧС подтвердило гибель двух человек при крушении самолета в Томилино. И назвало причину

При крушении легкомоторного самолета в Люберцах погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«По состоянию на 15:40, по прибытию 1 пожарного подразделения ПСЧ-27 происходило горение самолета. Подразделениями МЧС России деблокированы двое двое погибших», — заявили в пресс-службе МЧС. По данным спасателей, причиной падения самолета стал неисправный двигатель.

Источник фото: МЧС

Спасатели получили информацию о крушении самолета в 15:20 по местному времени. На место сразу выехали сотрудники МЧС. Последстви аварии устраняют 40 человек и 13 единиц техники.

СМИ уже опубликовали видео посадкт легкомоторного самолета. Летательный аппарат делает резкий разворот и идет на посадку. За ним тянется дым.