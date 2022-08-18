МЧС объявило чрезвычайную пожарную опасность в Подмосковье из-за аномальной жары
Спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность в Подмосковье из-за жары
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Подмосковье с 19 по 22 августа. Это связано с рекордной жарой, которая наблюдается в эти дни в московском регионе.
Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самый высокий, пятый класс пожарной опасности.
«С повышением температуры воздуха в Московской области накаляется и пожарная обстановка», — прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Спасатели предупредили об опасности возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.
В Главном управлении МЧС России по Московской области работает штаб по контролю за пожароопасной обстановкой. Спасатели просят жителей ограничить проведение пикников в лесной зоне и быть предельно осторожными с огнем.