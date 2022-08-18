facebook_pixel
    18 августа 2022, 14:25

    МЧС объявило чрезвычайную пожарную опасность в Подмосковье из-за аномальной жары

    Спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность в Подмосковье из-за жары

    Юлия Баранова

    Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Подмосковье с 19 по 22 августа. Это связано с рекордной жарой, которая наблюдается в эти дни в московском регионе.

    Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

    «С повышением температуры воздуха в Московской области накаляется и пожарная обстановка», — прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Московской области.

    Спасатели предупредили об опасности возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

    В Главном управлении МЧС России по Московской области работает штаб по контролю за пожароопасной обстановкой. Спасатели просят жителей ограничить проведение пикников в лесной зоне и быть предельно осторожными с огнем.