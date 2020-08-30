Мацуев дал старт проекту «Новые имена Подмосковья»

Школа «Новые имена Подмосковья» заработала в 2019-м.Тогда на уроки пришли 30 ребят. В нынешнем году учатся уже 60 детей, а обучение перешло в онлайн-формат. В Подмосковье планируют и в будущем проводить мероприятия проекта.

«Этот формат для детей как расширение границ, что да, мы можем заниматься таким вот образом тоже. Это же в принципе для них шанс работать с <…> педагогами из других стран», — рассказала советник губернатора Подмосковья по культуре Нармин Ширалиева.

Юные музыканты из школы искусств будут заниматься с ведущими педагогами России и смогут выступать на международных конкурсах.

Мацуев верит в успех талантливых детей из Подмосковья.

«Молодые искорки из Московской области будут получать мастер-классы от самых знаменитых профессоров Московской консерватории. <…> Я абсолютно уверен в том, что они в самое ближайшее время будут прославлять нашу знаменитую русскую исполнительскую школу», — отметил пианист.

Участница проекта Алена Виноградова из Подольска играет на саксофоне восьмой год. Музыке она посвящает по два-три часа в день.

«Благодаря „Новым именам“ я могу посещать мастер-классы ведущих саксофонистов и развиваться», — добавила она.

Московская область — первый регион, который стал партнером проекта «Новые имена России». Благотворительный фонд поддержки юных музыкантов «Новые имена» имени Иветты Вороновой в 2019 году получил грант президента России Владимира Путина на развитие региональных программ. Президент фонда — Денис Мацуев.