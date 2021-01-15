Еще свыше 20,5 тысячи семей Подмосковья использовали маткапитал для образования детей и ремонта жилья

Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская. По ее словам, 7,3 тысячи семей улучшили жилищные условия, 2,4 тысячи оплатили образование детям, а 10,7 тысячи получили выплаты при рождении или усыновлении третьего ребенка.

Право на получение ежегодной выплаты имеет семья с еще неиспользованным сертификатом и при условии рождения, а также усыновления третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года Ирина Фаевская.

Заявление на выплату за прошлый год принимают не позднее 1 апреля, а за 2021-й — до 1 декабря. Подать заявление необходимо на сайте госуслуг в разделе «Реализация средств регионального материнского капитала».