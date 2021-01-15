15 января 2021, 16:22
Еще свыше 20,5 тысячи семей Подмосковья использовали маткапитал для образования детей и ремонта жилья
Материнский капитал позволил еще 20,5 тысячи семьям из Подмосковья улучшить жилищные условия, оплатить образование детей или оформить выплаты на рождение третьего ребенка. Они получили по 50 тысяч рублей.
Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская. По ее словам, 7,3 тысячи семей улучшили жилищные условия, 2,4 тысячи оплатили образование детям, а 10,7 тысячи получили выплаты при рождении или усыновлении третьего ребенка.
Право на получение ежегодной выплаты имеет семья с еще неиспользованным сертификатом и при условии рождения, а также усыновления третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года
Ирина Фаевская.
Заявление на выплату за прошлый год принимают не позднее 1 апреля, а за 2021-й — до 1 декабря. Подать заявление необходимо на сайте госуслуг в разделе «Реализация средств регионального материнского капитала».