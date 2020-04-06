Материальную помощь за соблюдение самоизоляции получили уже 1,2 миллиона жителей Подмосковья

На фоне пандемии в особые группы риска попали пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания. Губернатор Андрей Воробьев принял решение выплатить им по три тысячи рублей. Так поддержали всех тех, кто с 26 марта остается дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружащих.

Первую часть суммы в размере 1500 рублей уже перечислили, а остаток поступит 14 апреля.

Сейчас мы анализируем список еще 249 тысяч жителей, имеющих хронические заболевания, и пенсионеров старше 65 лет, поскольку в нашей базе нет их банковских реквизитов Ирина Фаевская министр социального развития Московской области.

Она уточнила, что всего в Подмосковье выплаты получат более 1,4 миллиона жителей, соблюдающих режим самоизоляции.

Если вдруг выплата не пришла, необходимо оставить заявку по номеру 8 (800) 550-50-30.

Работники социальной защиты все проверят и возьмут необходимые для перевода средств реквизиты. Их также может принести почтальон. Для этого не потребуются заявления или другие документы.

Список хронических заболеваний, с которыми необходимо соблюдать режим самоизоляции:

• болезни эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет);

• болезни органов дыхания (астма, хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхоэктатическая болезнь);

• болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения);

• болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек III–V стадии);

• наличие трансплантированных органов и тканей;

• новообразования (злокачественные новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы).