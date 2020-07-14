Материальную помощь окажут жителям Балашихи, пострадавшим от пожара в микрорайоне 1 Мая

«Как у депутата Мособлдумы, у меня есть возможность помочь людям в трудной жизненной ситуации, используя бюджетные деньги. Выделенная сумма составит до 50 тысяч рублей. Также я дал распоряжение управляющей компании оказать содействие в рамках договора. Управляющая организация должна сделать вычеты или провести частичную компенсацию. Кроме того, жители вправе с ней судиться», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Чтобы получить выплаты, нужно написать заявление, а также предоставить паспорт и документы, подтверждающие собственность на квартиру.

«В этом доме полностью сгорела одна из квартир, пострадала расположенная над ней, а также боковые. Во всех квартирах предстоит замена стекол и балконов. Мы по-человечески помогаем пострадавшим. Сегодня мы привезли жителям цемент и будем дальше искать спонсоров, чтобы помочь материалами. Также окажем юридическую помощь, у нас работает адвокат», — сообщила депутат городского совета депутатов Марина Жирова.

Депутаты городского совета передали пять мешков цемента жильцам полностью сгоревшей квартиры. Там проживали двое пенсионеров и четыре кота.

«В момент возгорания нас не было дома, и спасибо сотрудникам МЧС, что они спасли животных. У нас четыре кота — три мейн-куна и британка. Сразу после пожара с нами связались депутаты и предложили помощь. Нас не берут на работу, и сначала мы не знали, что делать. Спасибо Владимиру Шапкину за помощь», — сказала жительница наиболее пострадавшей квартиры Вера Костина.

За материальной помощью обратились четверо жителей дома № 37. После подписания протокола депутатом Мособлдумы сумма поступит на счет получателя в течение нескольких дней.

Пожар в доме № 37 в микрорайоне 1 Мая Балашихи произошел 1 июля, в его результате никто не пострадал.