Подмосковье 20 ноября 2022, 19:34 Матери мобилизованного из Лосино-Петровского помогут с ремонтом

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Активную поддержку семей мобилизованных ведут в Лосино-Петровском городском округе. Семьям помогают с решением вопросов в сфере ЖКХ, в социальной сфере и многих других.

Глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав встретился с матерью мобилизованного Еленой Староверовой. Ее сыну повестка пришла 10 октября. На следующий день он отправился в военкомат, а оттуда — сразу в учебный центр.

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По словам главы округа, главный вопрос, который волнует его в общении с каждой семьей: какая помощь требуется, чем можно людей поддержать?

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«По всем спектрам, которые мы разделили, штаб работает. Это выплаты, это урегулирование отношений с банками. Это социальная сфера: детские сады, школы, бесплатное посещение кружков и занятий дополнительных. Это ЖКХ. И бывает так, что приходится оказывать волонтерскую помощь в доставке продуктов», — отметил Сергей Джеглав.

В ходе беседы с Еленой выяснилось, что женщине необходимо отремонтировать кран, утеплить окно и помочь в ремонте потолка. В ближайшее время все проблемы матери бойца будут решены, пообещал глава округа.

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