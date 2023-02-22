Важное 22 февраля 2023, 15:41 «Сыночек и все ребята, мы вас ждем». Матери и жены смогли увидеть бойцов СВО по видеосвязи в Подмосковье Семьи бойцов СВО и Андрей Воробьев поддержали мужчин по видеосвязи в Подмосковье

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Участники СВО из Подмосковья впервые за долгое время увидели своих близких по видеосвязи. Жены, дети, матери рассказали, как ждут мужчин дома, попросили их беречь себя. Телемост подключили в Кантемировской дивизии, где вместе с семьями к бойцам обратился и губернатор Андрей Воробьев: «Мы вами гордимся. Работа тяжелая, опасная, но очень важная для нашей страны. Мы с вами».

Дети прочли своим отцам трогательные строки стихотворений, посвященных папам, и напомнили еще раз, как гордятся ими, а матери мужчин, с трудом сдерживая слезы, попросили сыновей беречь себя и помнить, что дома их очень ждут.

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«Сыночек и все ребята, мы вас ждем. Вы наши герои, и мы вами гордимся. Сын, возвращайся быстрее, нам очень плохо без тебя. И вам, сыночки, и вам, сынки, с праздником вас. Чтобы пришли к нам с победой», — поделилась одна из матерей.

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Женщина добавила, что защитников родины ждут с победой и главное — живыми.

«Санька! Санька, где ты? Привет, мой родной. Тебе куча приветов от твоих друзей, от твоей девчонки — знаешь какой. Как сказала Дашка, с такими защитниками ничего не страшно. Поэтому ждем вас с победой. Берегите друг друга, держитесь друг за друга, а все мы вас любим, ждем и верим. Вы — наши защитники», — сказала мать одного из военнослужащих.

Родственников бойцов поддержал и губернатор Андрей Воробьев.

«Ребята и командиры. Лучше, чем сказали ваши родные, сказать никто не может. Мы лишь еще раз хотим вслух сказать вам слова благодарности и то, что мы вами гордимся. Ваша работа тяжелая, опасная, но очень важная для нашей страны. Вы красавцы, только вперед. Только победа. Мы с вами», — заключил он.

По словам Воробьева, «мы не выбираем время — время выбирает нас». Но все мужчины, защищающие родину на передовой, могут всегда рассчитывать на помощь и поддержку. Пока они там, здесь заботятся об их семьях.