Подмосковье 07 марта 2024, 19:34 Матерей и жен участников СВО поздравили с 8 Марта в музее «Новый Иерусалим» Министерство социального развития Подмосковья

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Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина и председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в музее «Новый Иерусалим» поздравили с 8 Марта жен и матерей участников специальной военной операции. Женщины познакомились с известными произведениями выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников».

После экскурсии для участниц мероприятия организовали праздничное чаепитие, на котором женщины поделились впечатлениями от выставки и узнали о новых мерах поддержки для семей участников СВО.

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По словам Ирины Каклюгиной, региональный фонд «Защитники Отечества» за девять месяцев работы обработал порядка десяти тысяч обращений и помог многим бойцам и их семьям решить разные вопросы.

«По решению губернатора в Подмосковье с этого года для участников СВО бесплатно предусмотрены дополнительные средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень», — рассказала Каклюгина.

Анна Цивилева, в свою очередь, отметила, что сотрудникам Фонда очень важно оставаться на связи родственниками бойцов, ведь туда приходят жены и матери и получают всестороннюю поддержку.

«Мы организовали это мероприятие, чтобы воодушевить их, поддержать, пообщаться в неформальной обстановке. Участницы нашей встречи в восторге», — пояснила Цивилева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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