Подмосковье 20 ноября 2023, 11:27 Матчи за Кубок вооруженных сил России по хоккею прошли в Балашихе Телеканал «360»

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Один из этапов Кубка вооруженных сил России по хоккею среди вузов прошел в Балашихе. Принимали гостей на льду академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

По круговой системе играли пять команд из Балашихи, Омска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Череповца. Перед стартом игр символическое вбрасывание сделал Юрий Ляпкин — легенда отечественного хоккея.

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«Нам очень приятно, что данное мероприятие проходит здесь у нас в Балашихе. Балашиха по-настоящему хоккейный город. На территории города находится Ледовый дворец имени Юрия Евгеньевича Ляпкина, где на протяжении десяти лет играют различные профессиональные команды: хоккейный клуб МВД, несколько лет играл „Авангард“, сейчас „Витязь“», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Команда хозяев до матчей провела сборы, в течение десяти дней тренировались по четыре раза в сутки. Занимались под руководством тренера академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Николая Стенина. Аналогичная подготовка помогла им выиграть этап турнира в Екатеринбурге.

«Команда достаточно обкатанная, она в студенческой хоккейной лиге участвует, регулярно принимает участие в других турнирах. Они каждый индивидуально подготовлены, а сейчас они еще и как команда подготовлены, обкатанная, проблем не вижу», — отметил Стенин.

Финальный матч Кубка тоже примет Балашиха. Встреча состоится 18 ноября.

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