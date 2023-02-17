17 февраля 2023, 13:00
Матчи Студенческой хоккейной лиги пройдут в Подмосковье в феврале
Одиннадцатый тур Студенческой хоккейной лиги пройдет в Подмосковье. Спортсмены сыграют четыре матча 18, 19 и 20 февраля.
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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, 18 февраля на лед выйдут команды «Лобня» и «Можайск». Вечером в этот же день на арене академии Петрова сразятся хоккеисты Красногорска и Балашихи.
В воскресенье, 19 февраля, на открытой ледовой коробке возле ДК «Яуза» пройдет матч между командами Подольска и Мытищ. Завершающая игра состоится 20 февраля между «Чеховом» и «Электросталью».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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