Подмосковье 03 февраля 2023, 12:39 Матчи студенческих хоккейных команд пройдут в Подмосковье в выходные

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Девятый тур Студенческой хоккейной лиги Подмосковья начнется в Балашихе. Местная команда сразится со спортсменами Электростали 3 февраля. Об этом сообщили в Минспорта региона.

В туре запланировано четыре игры. Первая из них пройдет на ледовой арене имени Ляпкина. Остальные матчи состоятся 5 февраля — в этот день сразятся команды Подольска и Лобни, а также Чехова и Мытищ. Завершат тур спортсмены Красногорска и Можайска.

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