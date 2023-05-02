Подмосковье 02 мая 2023, 10:10 Матчи школьной футбольной лиги «На взлет» начались в Подмосковье

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Свыше 10 команд из разных городов Подмосковья поборются за кубок школьной футбольной лиги «На взлет». Матчи пройдут в Красногорске, победителей наградят 10 июня.

На турнир заявились 14 школьных сборных с игроками от девяти до 12 лет. Матчи будут проходить каждую неделю. Организатором выступил футбольный клуб «Зоркий».

«У детей есть шанс раскрыться в этом турнире, усовершенствовать свои навыки, быть быстрыми, смелыми и стремительно набирать высоту», — рассказал генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев.

Он добавил, что талисман школьной футбольной лиги «На взлет» — ястреб, которому свойственно так же быстро устремляться вверх.

«Развивая подростковый массовый спорт, мы строим спортивное будущее России, прививаем ребятам тягу к победам и новым высотам. Тезис здесь предельно прост: больше юных спортсменов сейчас — больше профессиональных атлетов в будущем», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Ранее стало известно, что спортивный стадион «Гидросталь» в Чехове масштабно преобразится к сентябрю. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что он станет всесезонным благодаря подогреву.

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