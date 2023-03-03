Подмосковье 03 марта 2023, 09:40 Матчи чемпионата Студенческой хоккейной лиги пройдут в Подмосковье в выходные

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Чемпионат Студенческой хоккейной лиги пройдет в Подмосковье в выходные. В матчах 13-го тура 4 и 5 марта сыграют Можайск и Балашиха, Лобня и Подольск, Электросталь и Красногорск, а также Мытищи и Чехов. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Первая игра состоится 4 марта в ДС «Багратион». Там на лед выйдут команды Можайска и Балашихи. Затем в Лобне пройдет встреча хозяев площадки и Подольска. Завершит игры матч между Электросталью и Красногорском на ледовой арене «Кристалл».

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