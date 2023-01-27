Подмосковье 27 января 2023, 17:59 Матч Студенческой хоккейной лиги впервые пройдет под открытым небом в Мытищах

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В заключительные январские выходные пройдет восьмой тур Студенческой хоккейной лиги Подмосковья. Впервые в рамках чемпионата игра состоится на катке под открытым небом в Мытищах.

В выходные пройдут четыре игры. Первый матч состоится 28 января на открытом льду возле ДК «Яуза» в Мытищах. В 13:30 на площадке встретятся хоккеисты из Мытищ и Можайска. Также в субботу в 21:00 пройдет игра между спортсменами Балашихи и Лобни. Матч состоится в Ледовом дворце «Арена Балашиха имени Юрия Ляпкина».

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Хоккеисты из Красногорска посоревнуются с лидерами чемпионата из Чехова в воскресенье в 15:00. Матч пройдет в чеховском ледовом центре «Витязь». Завершающая игра тура состоится в 18:00 в спорткомплексе «Кристалл» в Электростали. На льду встретятся хозяева площадки и хоккеисты из Подольска.

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