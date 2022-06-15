Матч с участием легенд российского футбола пройдет в Орехово-Зуеве

18 июня в подмосковном Орехово-Зуеве пройдет матч с участием легенд российского футбола. По традиции, профессиональные спортсмены сыграют в команде против обычных местных жителей. Игра проходит в рамках проекта «Выходи во двор», в котором жителей Подмосковья приглашают посоревноваться со звездами и приобщиться к большому спорту.

В составе команды легенд на поле выйдут: победитель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион Португалии и двукратный обладатель Кубка Португалии, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии Дмитрий Аленичев; восьмикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Кубка чемпионов Содружества Андрей Тихонов; шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Кубка чемпионов Содружества Егор Титов, а также некоторые другие прославленные отечественные спортсмены.

Источник фото: телеканал «360»

Главным тренером звездной команды выступит трехкратный серебряный призер чемпионата СССР, дважды чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Сначала во время встречи пройдет общая тренировка при участии как любителей, так и профессионалов. Она будет состоять из нескольких мастер-классов и игр. Затем пройдет главное событие — сам матч.

Проект «Выходи во двор» начался в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева, это первый проект подобного формата во всей стране. Ранее на лед выходили прославленные отечественные хоккеисты, с ними тоже встречались местные жители.