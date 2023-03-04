Подмосковье 04 марта 2023, 19:29 Матч проекта «Выходи во двор» в Щелкове завершился в пользу «Легенд хоккея»

Читать 360tv в

В городском округе Щелково прошел седьмой матч второго зимнего сезона проекта «Выходи во двор». Он завершился со счетом 5:3 в пользу команды «Легенд хоккея», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Реклама

На лед вышли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев и другие звезды хоккея. К команде профессионалов также присоединились участник СВО, житель Подмосковья Никита Волков и зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский.

«Живые, яркие эмоции дарит и зрителям, и всем участникам каждый матч проекта „Выходи во двор“. 1500 человек пришли сегодня поболеть за команды на каток городского детского стадиона в Щелкове. Проект объединяет людей — любителей спорта, звезд и поклонников, взрослых и детей. В этом его главная идея», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Также в составе команды легенд по традиции играют популярные блогеры. Участниками матча в Щелкове стали чемпионы медиатурниров — игроки блогерской команды NBSK Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), Алексей Епифанов (EPIFELLO), Роман Лапин (RITA), Артур Латыпов (GENNADICH) и Александр Кособоков (KOS).

«Для нас, „Легенд хоккея“, огромная радость — участвовать в этом проекте. Сейчас весна по календарю, но мы здесь, на льду, с жителями Подмосковья, с мальчишками. Мы сами выросли во дворе, получили там свое первое хоккейное образование. Щелково встречает шикарно, полные трибуны. Это очень важный проект — он дает нам возможность вспомнить славные хоккейные традиции, объединиться», — сказал Вячеслав Фетисов.

Любительской сборной удалось обыграть легенд пока только один раз за все время проекта — на матче в Дедовске.

Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».