Матч по хоккею мировых звезд с дворовой командой пройдет 15 января в Красногорске

Мировые звезды хоккея сыграют на льду с дворовой командой местных жителей в Красногорске сегодня, 15 января. Игры такого формата раньше не проводились. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Уникальный матч начнется в 12:00. На льду встретятся «Легенды хоккея» и «Команда двора».

В составе команды «Легенды хоккея»: двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов и другие мировые звезды.

Против них сразится «Команда двора», состоящая из местных жителей. Ее тренирует Максим Петров — сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова.

Матч проведут на хоккейной коробке школьного стадиона в деревне Путилково. Как отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, эта хоккейная коробка установлена в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый школьный стадион», который был запущен в сентябре 2021 года.

Министр подчеркнул важность того, что хоккеисты с мировым именем поддерживают любительский спорт. Это вдохновляет жителей заниматься хоккеем.

«Имена „Легенд“ известны на весь мир и вписаны в историю хоккея. Для жителей Подмосковья это уникальная возможность сыграть с мировыми звездами», — отметил Дмитрий Абаренов.

Проведение такого мероприятия стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

Ранее в Московской области абсолютно бесплатно проводились ледовые шоу, в которых принимали участие мировые звезды фигурного катания. Их посмотрели более 170 тысяч жителей и гостей региона.