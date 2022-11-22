Подмосковье 22 ноября 2022, 10:25 Матч Медийной футбольной лиги прошел в Одинцове

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Матч Медийной футбольной лиги прошел на центральном стадионе в Одинцове. В четвертьфинале встретились команды «Амкал» и «2Дротс». Оба соперника участвовали в Кубке России, где показали высокий результат среди профессиональных клубов.

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Встреча обещала быть жаркой, и она не разочаровала болельщиков. Голы забивали каждые 10 минут. По итогу матча команда «2Дротс» стала на один шаг ближе к чемпионству, обыграв «Амкал» со счетом 4:3. Следующим их соперником станет футбольный клуб «Деньги». Игра состоится 30 ноября.

Медийная футбольная лига уже давно оставила позади все регулярные чемпионаты, а местные дерби болельщики считают настоящей классикой. Матчи собирают полные стадионы и более 100 тысяч зрителей онлайн.

Главная особенность лиги — звездные составы команд. Среди спортсменов как бывшие профессиональные игроки, так и блогеры, рэперы, телеведущие и другие известные личности.

География турнира постепенно расширяется. В этом сезоне матчи прошли в городах Подмосковья и в Нижнем Новгороде, а финал турнира состоится в Краснодаре.

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