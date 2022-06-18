Матч легенд футбола с жителями Орехово-Зуева собрал более 3500 зрителей

В городе Орехово-Зуево на старейшем стадионе страны «Знамя труда» прошла третья встреча летней серии уникального проекта «Выходи во двор».

Посмотреть на матч звезд отечественного футбола с жителями городского округа пришли более 3500 болельщиков. Игра в Орехово-Зуеве стала самой массовой во всей серии.

В составе команды легенд на поле вышли: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Дмитрий Вязьмикин и Василий Иванов. Главным тренером звездной команды стал Валерий Гладилин.

В 2019 году состоялась масштабная реконструкция поля стадиона «Знамя труда» и всех прилегающих объектов.

«Орехово-Зуево — родина российского футбола. Чувствуется это и по численности, и по любви болельщиков. Мы видим, что сегодня очень много детей пришли на мастер-класс. Здесь, как и во всем Подмосковье, любят футбол, но именно тут присутствует какая-то особая энергетика. В следующую субботу мы сыграем в Наро-Фоминске, а потом в Балашихе. Далее пройдут и другие матчи, которые сейчас прорабатываются по датам. Будем играть каждую субботу», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Праздник футбола начался по традиции с серии мастер-классов и мини-игр с участием именитых футболистов и юных спортсменов. После всех занятий и игр юные футболисты получили из рук именитых игроков мороженое и памятные автографы.

«Хочется сказать огромное спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за реализацию проекта „Выходи во двор“, за то, что есть возможность приехать сюда, на родину футбола, в Орехово-Зуево. Очень приятно познакомиться с публикой, поиграть на прекрасном стадионе, который реконструировали три года назад, — прекрасное поле. Самое главное для нас — провести мастер-класс, поделиться своим богатым опытом с замечательными местными мальчишками. Мы провели уже несколько игр. Благодаря проекту мы видим очень много юных талантов среди подрастающего поколения. Просто хочется пожелать, чтобы мальчишки заиграли в составе сборной России», — сказал Дмитрий Аленичев.

В этот раз легенды футбола обыграли команду жителей со счетом 9:5. Игру для зрителей комментировал спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Всех поздравляю с праздником футбола „Выходи во двор“. Спасибо огромное, что такой проект реализуется в подмосковных городах. Популяризация детского и юношеского футбола — это огромное дело. Надеюсь, что кто-то из ребят, с которыми мы играем, станет большим футболистом. Главное, что у всех детей горят глаза и есть огромное желание играть», — отметил Андрей Тихонов.

Матч — открытие летней серии игр проекта «Выходи во двор» состоялся 4 июня в Можайске и собрал более 2000 зрителей. Второй матч прошел в Красногорске 11 июня. Первая игра завершилась в пользу команды легенд, во втором матче была зафиксирована боевая ничья.