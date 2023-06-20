Подмосковье 20 июня 2023, 18:36 Матч «Легенд футбола» с любителями пройдет в Подольске 24 июня

Читать 360tv в

Очередной матч «Легенд футбола» с любителями состоится в Подольске 24 июня. Игра пройдет по проекту «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команду «Легенды футбола» в Подольске будут представлять профессиональные спортсмены: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и Александр Филимонов. Тренером команды является Валерий Гладилин.

Реклама

Матч начнется в 12:15, а в 10:00 все желающие смогут посмотреть на тренировку профессионалов.

Напомним, что предыдущая игра проекта состоялась в Кашире и завершилась ничьей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».