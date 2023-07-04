04 июля 2023, 19:02
Матч «Легенд футбола» с любителями пройдет в Истре 9 июля
Очередной матч проекта «Выходи во двор» пройдет в Подмосковье 9 июля. На этот раз «Легенды футбола» сыграют с любителями из Истры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В составе команды профессионалов войдут: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Александр Филимонов и Александр Самедов.
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Отмечается, что в этом летнем сезоне проекта зрители выберут лучших игроков каждой команды путем онлайн-голосования.
Традиционно все желающие смогут посмотреть на тренировку профессионалов, а для юных спортсменов округа организуют мастер-классы. Зрители также смогут выиграть эксклюзивные подарки от «Легенд футбола». Для этого необходимо принимать участие в спортивных активностях, которые размещены на площадке мероприятия.
Еще одна возможность получить приз будет у зрителя, сделавшего самую креативную фотографию в фотозоне проекта «Выходи во двор». Ее необходимо разместить в соцсети «ВКонтакте» до окончания гала-матча с хештегом #выходиводвор с указанием городского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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