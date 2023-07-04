Подмосковье 04 июля 2023, 19:02 Матч «Легенд футбола» с любителями пройдет в Истре 9 июля

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Очередной матч проекта «Выходи во двор» пройдет в Подмосковье 9 июля. На этот раз «Легенды футбола» сыграют с любителями из Истры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды профессионалов войдут: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Александр Филимонов и Александр Самедов.

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Отмечается, что в этом летнем сезоне проекта зрители выберут лучших игроков каждой команды путем онлайн-голосования.

Традиционно все желающие смогут посмотреть на тренировку профессионалов, а для юных спортсменов округа организуют мастер-классы. Зрители также смогут выиграть эксклюзивные подарки от «Легенд футбола». Для этого необходимо принимать участие в спортивных активностях, которые размещены на площадке мероприятия.

Еще одна возможность получить приз будет у зрителя, сделавшего самую креативную фотографию в фотозоне проекта «Выходи во двор». Ее необходимо разместить в соцсети «ВКонтакте» до окончания гала-матча с хештегом #выходиводвор с указанием городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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