Подмосковье 17 июня 2023, 21:44 Матч «Легенд футбола» против любительской сборной Каширы завершился с равным счетом Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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На стадионе в Кашире состоялся очередной матч в рамках проекта «Выходи во двор». Эта игра стала первой в текущем сезоне, где силы команд оказались равны — встреча закончилась со счетом 5:5, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Капитаном команды профессионалов стал обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов УЕФА Дмитрий Аленичев. В состав «Легенд» вошли Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Василий Иванов, Александр Филимонов и Александр Самедов. Вместе с ним играли победители специальных розыгрышей проекта «Суперлига Подмосковья» Дмитрий Истинов и Андрей Чумаков. Тренером коллектива выступил обладатель Кубка страны Валерий Гладилин.

«Третья игра в этом сезоне. Легенды впервые приехали в Каширу. Жители очень рады, особенно дети и команда любителей, для которых это грандиозное событие», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Комментировали игру Виктор Гусев и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Дети разного возраста приняли участие в мастер-классе. Все молодцы, очень стараются, Надеюсь, они получили удовольствие от игры с нами. Важно, чтобы они могли у нас чему-то научиться, что-то почерпнуть», — заявил Самедов.

На трибунах собралось более 2,2 тысячи зрителей. По традиции для всех желающих перед началом матча организовали открытую тренировку с профессиональными тренерами проекта, а юные спортсмены округа приняли участие в мастер-классе от звездных футболистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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