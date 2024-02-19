19 февраля 2024, 16:13
Матч дворовых команд прошел ко Дню семейного хоккея в Мытищах
День семейного хоккея прошел на катке вблизи Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. На льду встретились дворовые команды «Метеор» и «Вымпел».
На празднике провели конкурсы, мастер-классы по хоккею и лотерею. Потом начался матч между командами «Метеор» и «Вымпел».
Реклама
Родители вместе с детьми сыграли в хоккей под присмотром олимпийского чемпиона Виктора Шалимова. Игра закончилась со счетом 5:5. Все участники получили памятные призы.
«Мы постарались организовать матч по мотивам мультфильма „Шайбу! Шайбу!“, чтобы игра выглядела атмосферно. Всех поздравляю с днем семейного хоккея и желаю красивых побед», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман.
Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Мытищи
Хоккей
Реклама
Реклама