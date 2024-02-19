Подмосковье 19 февраля 2024, 16:13 Матч дворовых команд прошел ко Дню семейного хоккея в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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День семейного хоккея прошел на катке вблизи Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. На льду встретились дворовые команды «Метеор» и «Вымпел».

На празднике провели конкурсы, мастер-классы по хоккею и лотерею. Потом начался матч между командами «Метеор» и «Вымпел».

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Родители вместе с детьми сыграли в хоккей под присмотром олимпийского чемпиона Виктора Шалимова. Игра закончилась со счетом 5:5. Все участники получили памятные призы.

«Мы постарались организовать матч по мотивам мультфильма „Шайбу! Шайбу!“, чтобы игра выглядела атмосферно. Всех поздравляю с днем семейного хоккея и желаю красивых побед», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман.

Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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