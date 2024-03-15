Подмосковье 15 марта 2024, 15:49 Мать участника СВО Люция Ронда проголосовала в школе № 17 Красногорска

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Люция Ронда, чей сын добровольно отправился на специальную военную операцию, проголосовала на выборах президента в Красногорске. На избирательный участок в школе № 17 она взяла двух младших дочерей.

«Я всегда посвящаю своих детей в то, что делаю сама. Мы всегда вместе ходим на выборы: в прошлый раз это были выборы губернатора, сейчас — выборы президента. Мой сын — патриот, и я уверена, что он тоже проголосует, находясь в зоне СВО», — говорит Люция.

Она рассказала, что сын последовал примеру своих дедов и отправился на СВО защищать Родину. Даже не предупредил о таком намерении — сам принял решение, сам исполнил.

«На мой взгляд, каждый гражданин России должен прийти на выборы. Это его моральная, нравственная, духовная обязанность — отдать свой голос, быть уверенным, что он все сделал для того, чтобы наша родина, государство, наши дети были обеспечены теми благами, которые может нам дать наше государство», — подчеркнула Люция Ронда.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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