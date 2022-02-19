Мать-героиня родила седьмого малыша в перинатальном центре в Мытищах

В Мытищинском перинатальном центре женщина родила седьмого сына. Светлана Криган здесь во всех смыслах вип-клиент и отношение к ней соответствующее. Администрация выделила одноместную палату повышенного комфорта и вручила целую сумку подарков для новорожденного Ярослава.

В палате есть мини-кухня с микроволновкой, чайником и есть даже холодильник. А у Светланы двойной праздник, она родила своего седьмого ребенка и отмечает сегодня же юбилей — 40 лет.

Светлана уже четвертый раз рожает в этом Центре. Первенца родила здесь же 21 год назад. При выборе роддом женщина даже не раздумывала, куда идти рожать.

«У моей бабушки было 12 детей и согласитесь, большая семья и получается, что из такой огромной семьи одна я все-таки <… > видимо по ее стопам пошла, не знаю, видимо так», — рассказала Светлана.

С начала этого года в Мытищинском перинатальном центре появилось на свет 298 детей. Специалисты подчеркивают, что многодетные семьи сейчас в тренде.

«У нас много кто третьи и четвертые роды рожают, недавно вот были седьмые роды, несколько дней назад, первородящих тоже много, больше после 30 лет идут», — рассказала врач-невролог Наталья Коркина.

Семья Светланы планирует построить загородный дом. Сейчас они живут в небольшой квартире.

«Ну посмотрим, если получится, то да», — ответил многодетный отец Аркадий Криган на вопрос о том, планирует ли семья расширяться в плане жилплощади.

Самый трогательный момент — встреча семьи. Тут же новорожденному ребенку вручают его первый документ — свидетельство о рождении. Авторское фото родители тоже заберут с собой.

В начале февраля жительница Подмосковья в перинатальном центре Мытищинской ГКБ стала мамой в шестой раз. Впервые Екатерина оказалась здесь в 2007 году и осталась верна одному роддому и даже одному акушеру.

О необходимости организации перинатальных центров губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в своем самом первом обращении к жителям. С тех пор количество медицинских учреждений, где женщине помогают стать мамой, значительно выросло. В прошлом году губернатор отметил, что власти делают все, чтобы роженицы чувствовали себя защищено и комфортно.