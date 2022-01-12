Тому, кто творит для детей. Пожилому мастеру елочных игрушек в Серпухове подарили квартиру
Пожилому мастеру елочных игрушек из Серпухова подарили квартиру
История Владимира Квасникова, пожилого мастера елочных игрушек из Серпухова, знакома уже многим пользователям социальных сетей. Став инвалидом, он полностью посвятил себя творчеству. Вот только дом, в котором пенсионер жил, не позволял ему выезжать в коляске за пределы комнат.
Из-за этого мужчина уже целых четыре года не был на улице. Но когда трогательная история дедушки разлетелась в социальных сетях, случилось новогоднее чудо.
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев навестил пенсионера и подарил электрическую инвалидную коляску. Это стало первым сюрпризом на Новый год.
Кремлев выкупил у мужчины все игрушки, изготовленные им, чтобы подарить их детям на новогодней елке в Серпухове. Но главным сюрпризом стало новое жилье.
Квартира в подарок
Навестив Владимира Борисовича, Умар Кремлев пригласил его на праздник. Пенсионер извинился и отказался, ведь он жил в доме, где невозможно было выезжать в инвалидной коляске.
Услышав это, президент Международной ассоциации бокса пообещал дедушке новую квартиру. Мастер елочных игрушек из Серпухова получил ее на Новый год.
Новое жилье находится на первом этаже в доме с широкими дверными проемами. В квартире уже выполнили ремонт, а на праздник нарядили елку.
История инвалидности Владимира Квасникова началась пять лет назад. Тогда он лишился одной ноги, а сразу после начала атрофироваться и вторая.