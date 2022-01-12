Тому, кто творит для детей. Пожилому мастеру елочных игрушек в Серпухове подарили квартиру

История Владимира Квасникова, пожилого мастера елочных игрушек из Серпухова, знакома уже многим пользователям социальных сетей. Став инвалидом, он полностью посвятил себя творчеству. Вот только дом, в котором пенсионер жил, не позволял ему выезжать в коляске за пределы комнат.

Из-за этого мужчина уже целых четыре года не был на улице. Но когда трогательная история дедушки разлетелась в социальных сетях, случилось новогоднее чудо.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев навестил пенсионера и подарил электрическую инвалидную коляску. Это стало первым сюрпризом на Новый год.

Кремлев выкупил у мужчины все игрушки, изготовленные им, чтобы подарить их детям на новогодней елке в Серпухове. Но главным сюрпризом стало новое жилье.

Квартира в подарок

Навестив Владимира Борисовича, Умар Кремлев пригласил его на праздник. Пенсионер извинился и отказался, ведь он жил в доме, где невозможно было выезжать в инвалидной коляске.

Услышав это, президент Международной ассоциации бокса пообещал дедушке новую квартиру. Мастер елочных игрушек из Серпухова получил ее на Новый год.

Новое жилье находится на первом этаже в доме с широкими дверными проемами. В квартире уже выполнили ремонт, а на праздник нарядили елку.

История инвалидности Владимира Квасникова началась пять лет назад. Тогда он лишился одной ноги, а сразу после начала атрофироваться и вторая.