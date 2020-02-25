Мастерство на коне. В Химках прошли соревнования по конкуру

Конкур — олимпийская дисциплина, один из самых зрелищных видов спорта. Всаднику на коне нужно преодолеть препятствия. Высота барьеров — 115 сантиметров. Важно не только не сбить планку, но и пройти дистанцию максимально быстро. Главное — чтобы наездник и лошадь чувствовали друг друга.

«Это, наверное, единственный вид спорта, который входит в олимпийскую программу, где есть взаимодействие с животными. Здесь лошадь выступает на таком же уровне, как и спортсмен. Здесь составляются пары, и всадник должен подходить под лошадь. У них должен быть контакт, чтобы они могли показывать прекрасный результат», — рассказала директор турнира Олеся Князева.

У этого вида спорта есть своя преданная аудитория. Некоторые болельщики не могут позволить себе пропустить соревнования ни при каких обстоятельствах.

В этих соревнованиях принимали участие 60 экипажей. Конкур — это еще и один из самых дорогих видов спорта. Содержание животного обходится минимум в 30 тысяч рублей в месяц.

«Очень недешевый вид спорта. На разных базах разная цена, и содержать лошадь очень дорого. Нужен конюх, ветеринарные врачи, коноводы — за все надо платить», — отметил мастер спорта международного класса Михаил Настенко.

За тем, как вели себя участники, следили судьи. Учитывались даже малые огрехи. Но чаще всего задание считалось невыполненным, если на него ушло много времени. Лишь одна пара прошла дистанцию без единой ошибки. В соревнованиях победила химкинская наездница Валерия Васильева со своей подопечной Екатериной. Женщину наградили медалью, лошадь — морковкой и сахаром.

«Сегодня маршрут сложился для нас достаточно хорошо. Кобыла не заминалась и не думала. Она была полностью уверенна в себе и для нее этот маршрут вообще труда не составил», — подчеркнула победитель соревнования Валерия Васильева.

Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества. А следующий турнир пройдет уже весной — накануне Международного женского дня.