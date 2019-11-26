Мастерские и студия драмкружка. Новый корпус школы на 175 мест построили в Дмитрове

МОУ «Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучение отдельных предметов» в микрорайоне ДЗФС, д. 24 в Дмитровском городском округе получила разрешение на ввод в эксплуатацию учебной пристройки к своему зданию. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В трехэтажном здании предусмотрены просторные учебные кабинеты, творческие, лаборантские классы и мастерские, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом, а также студия для драматического кружка, спортивный зал, административные и технические помещения. Пристройка сможет принять 175 учащихся. Теперь одновременно в школе смогут обучаться 1100 учеников», — сказал Владимир Локтев.

Новый корпус соединен теплым переходом с основным зданием школы на уровне первого этажа. Площадь нового здания составляет более 6 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории появились новое спортивное пространство, оборудованы места для отдыха, проведены работы по комплексному озеленению и благоустройству.

Объект построен с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

Открытие нового корпуса позволит решить проблему второй смены в учебном учреждении и сделать более комфортным процесс обучения школьников.

Объект образования возведен в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы велись за счет средств бюджета.