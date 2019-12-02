Научиться шить и фотографировать. Мастерские для инвалидов открылись в Озерах

Мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья открылись в Озерах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты Озерского центра социального обслуживания провели исследование, которое подтвердило необходимость социализации молодых инвалидов. Директор Озерского центра социального обслуживания Ольга Моргунова уточнила, что были выявлены проблемы в социально-бытовой сфере и ведении домашнего хозяйства.

«Низкий уровень знаний и умений имеют более 70% из числа опрошенных инвалидов. Также многие отмечали отмечали дефицит общения, говорили об ощущении собственной ненужности», — добавила директор Озерского ЦСО.

По мнению сотрудников центра социального обслуживания, чтобы решить проблему, нужно создать дружелюбную стартовую площадку для получения новых знаний, навыков, общения, которая станет для молодых инвалидов точкой опоры во взрослой жизни.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Сегодня социально-реабилитационное отделение распахнуло свои двери. На открытие будущих посетителей мастерских, многие пришли вместе с родителями.

Главная задача социально-реабилитационного отделения — повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями через организацию работы по социальной реабилитации и адаптации. Это и организация быта, и навыки трудовой деятельности, а также медицинская реабилитация через занятия ЛФК, оксигенотерапию, медицинский массаж.

«Открытые сегодня мастерские для наших особенных жителей должны стать центром развития инклюзивной культуры — пространством для творческого взаимодействия, развития дружеских связей и общения, которое так необходимо всем», — подчеркнула глава городского округа Озеры Алла Черкасова.

В центре уже оборудованы швейная и фотомастерская, компьютерный класс. Для занятий по домоводству приобретены и установлены электроплита, посудомоечная машина, микроволновая печь, аппарат для изготовления кислородного коктейля. Закуплено оснащение для сенсорной комнаты. Закуплено оборудование для занятий лечебной физкультурой.

Марина Филиппова — мама Дианы, одной из девушек, которая будет заниматься в творческой мастерской — уверена, что открытие социально-реабилитационного отделения актуально и было необходимо. «Открытие отделения — новый шаг в работе с людьми, имеющими ограничения по здоровью. Ведь для нас, родителей, важно, чтобы наши дети общались, были востребованы, занимались интересным делом. А в таких небольших коллективах легко создать атмосферу комфорта», — сказала Марина Филиппова.

В новых мастерских есть все необходимое для занятий. В процессе обучения молодые люди с инвалидностью имеют возможность самостоятельно создавать различные вещи, готовить еду, фотографировать.

«Я вижу, как у моей дочери загорелись глаза от того, что у нее есть возможность заниматься чем-то интересным. Все, что мы узнаем, будем применять дома, закреплять знания и стремиться к новым достижениям», — пообещала Ольга Устратова, мама Анны, которая — как и Диана — посещает мастерские.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Социально-реабилитационное отделение для молодежи с ограниченными возможностями здоровья открылось в Озерском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов при поддержке Министерства социального развития Московской области.