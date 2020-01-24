Больше не выстрелит. Нелегальное оружие начали уничтожать в Балашихе
Процесс происходит так: оружие поступает сюда со складов артиллерийского вооружения, его принимают и проверяют наименования оружия, указанного в накладных. Затем снимают деревянные и пластиковые детали, которые тоже уничтожат. Металлические детали оружия передают на следующие посты, где режут основные детали. Главное требование — внести в них механические изменения и не допустить использование оружия в дальнейшем. После детали укладывают в ящики, взвешивают, опечатывают и перемещают их на склад артиллерийского вооружения.
Финальным шагом в процессе уничтожения оружия становится переплавка металла на лицензированных предприятиях промышленности. Денежные средства, полученные подразделением Росгвардии за сданный металлолом, перечисляются в бюджет Российской Федерации.
Росгвардия с 2018 года обязана принимать нелегальный огнестрел. Также ведомство ведет контроль оружия: сейчас в базе — 6,5 миллиона ружей, пистолетов, винтовок. Незарегистрированные — изымают. Рейды проводят совместно с полицией.
Такие мероприятия нужны для того, чтобы не допустить случаи незаконного применения оружия на территории России.
«В прошлом году было изъято более 180 тысяч единиц оружия. Значительная часть этого оружия подлежит уничтожению, в связи с этим в Росгвардии существует 33 подразделения, которые занимаются уничтожением этого оружия», — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.