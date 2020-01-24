Больше не выстрелит. Нелегальное оружие начали уничтожать в Балашихе

Крупную партию оружия, изъятого у правонарушителей, добровольно сданного гражданами и найденного в Москве и Московской области, уничтожили в Балашихе. Там на территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского заработала специальная мастерская Росгвардии.

Процесс происходит так: оружие поступает сюда со складов артиллерийского вооружения, его принимают и проверяют наименования оружия, указанного в накладных. Затем снимают деревянные и пластиковые детали, которые тоже уничтожат. Металлические детали оружия передают на следующие посты, где режут основные детали. Главное требование — внести в них механические изменения и не допустить использование оружия в дальнейшем. После детали укладывают в ящики, взвешивают, опечатывают и перемещают их на склад артиллерийского вооружения.

Источник фото: телеканал «360»

Финальным шагом в процессе уничтожения оружия становится переплавка металла на лицензированных предприятиях промышленности. Денежные средства, полученные подразделением Росгвардии за сданный металлолом, перечисляются в бюджет Российской Федерации.

Росгвардия с 2018 года обязана принимать нелегальный огнестрел. Также ведомство ведет контроль оружия: сейчас в базе — 6,5 миллиона ружей, пистолетов, винтовок. Незарегистрированные — изымают. Рейды проводят совместно с полицией.

Такие мероприятия нужны для того, чтобы не допустить случаи незаконного применения оружия на территории России.

Источник фото: телеканал «360»

«В прошлом году было изъято более 180 тысяч единиц оружия. Значительная часть этого оружия подлежит уничтожению, в связи с этим в Росгвардии существует 33 подразделения, которые занимаются уничтожением этого оружия», — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.