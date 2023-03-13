Подмосковье 13 марта 2023, 00:45 Мастер‑класс по созданию искусственного интеллекта провели для школьников в Жуковском

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В жуковском филиале академии «ТОП» прошел бесплатный мастер-класс по созданию искусственного интеллекта. Его участниками стали учащиеся пятых-шестых классов.

«Искусственный интеллект — чрезвычайно популярное сегодня направление в сфере IT, и он используется сегодня практически везде. И у нас есть возможность рассказать и показать ребятам, что это такое, с помощью чего создается и как работает», — сказала директор филиала академии «ТОП» в Жуковском Анастасия Вылгина.

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На мастер-классе ребята создавали собственный чат-бот в «Телеграме».

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В академии готовят востребованных специалистов в сфере информтехнологий — системных инженеров, программистов, дизайнеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что внедрение современных методик необходимо продолжать в школах Подмосковья.