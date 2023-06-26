Подмосковье 26 июня 2023, 13:49 Мастер‑класс по древней еврейской каллиграфии пройдет в галерее искусств в Мытищах

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Мастер класс по древней еврейской каллиграфии пройдет в галерее искусств в Мытищах 2 июля. Желающие смогут попробовать себя в качестве писца свитков Торы и других текстов.

Гостям Мытищенской галереи искусств расскажут, как изготовить профессиональный кулмус и почему свиток Торы, написанный роботом, не является кошерным.

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После пройдет авторская экскурсия Леонида Бельского. Он покажет уникальные чернильницы, в том числе несколько очень редких экспонатов с интересными историями и тайнами. Автор много лет занимается коллекционированием чернильниц, чернильных письменных приборов и аксессуаров.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет.

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