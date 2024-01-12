Подмосковье 12 января 2024, 15:47 Мастерицы из Лобни стали лучшими по прикладному искусству на международном конкурсе-фестивале Творческое объединение «Ярмарка мастеров»

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В столице завершился международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Рождественский Петербург». Победительницами конкурса в номинации «Выставка прикладного искусства» стали три лобненки Анна Князева, Арина Назарова и Алена Лобанова. Девочек наградили дипломами Лауреатов первой степени.

Помимо конкурсанток, их педагогу Марине Васильевне Назаровой, был также вручен специальный приз «За сохранение национальных культурных традиций».

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Международный конкурс-фестиваль «Рождественский Петербург» был проведен при поддержке Международной Академии Музыки Елены Образцовой и «Санкт-Петербургской Академии последипломного образования».

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