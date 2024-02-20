Подмосковье 20 февраля 2024, 13:16 Мастера красоты из Егорьевска провели благотворительную акцию для детей участников СВО Телеканал «360»

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Мастера красоты из Егорьевска провели благотворительную акцию для семей участников СВО. Детям военнослужащих бесплатно сделали маникюр и прически.

Брат основательницы салона красоты Кристины Пушкаревой был зоне СВО. На Херсонском направлении его ранило осколком снаряда, поэтому сейчас он проходит реабилитацию и ждет встречи с родными. Чтобы поддержать и порадовать семьи других мобилизованных, девушка решила провести благотворительную акцию.

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«Так как у меня у самой брат был на СВО, сейчас он в госпитале, я решила сделать такую акцию для детей, у кого братья и отцы на СВО, чтобы хоть как-то их подержать и порадовать, потому что все это, как это переживается, я знаю изнутри», — поделилась она.

Одной из посетительниц салона стала девятилетняя Ульяна. Сейчас на передовой находятся ее отец и дядя. Мама девочки Виктория активно участвует в сборе гуманитарной помощи и сама ездила в зону проведения спецопераций.

«Я сама выезжала с гуманитаркой туда, смотрела как ребята живут, так-то поддерживать их тоже надо, вот, город старается, помогает, все жители объединились», — сказал Виктория.

Помочь военнослужащим и жителям Донбасса могут все желающие. Для этого в Егорьевске, как и в других округах Подмосковья, работает специальный штаб.

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