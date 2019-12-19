Мастера из Ногинска создают известные купели. Их устанавливают в центре Москвы

Талантливые мастера создают купели для двух храмов в Ногинске. Их изделия известны как в России, так и за ее пределами.

Сергей занимается работой по дереву больше 20 лет. С детства мечтал пойти по стопам деда, который и научил его столярному делу. Сегодня он один их тех мастеров, которые трудятся над созданием купелей для Богоявленского собора и Храма святой блаженной Матроны Московской. Эти же мастера делают купели, которые устанавливают на Крещение Господне в центре Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Все мастера трудятся с удовольствием, хотя работу их легкой не назовешь. В производстве важно учесть много деталей. На создание одной купели уходит месяц. До того, как появится проект, необходимо выехать на место, понять, где будет стоять объект, учитываются даже стороны света.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас мастера работают над созданием дна купели. Уже на склейке находятся стенки. В процессе производства имеет значение каждая мелочь. Очень важный момент — елочное соединение. Благодаря ему купель не будет протекать. То же самое случится, если не будет верхнего защитного кольца.

Кстати, купели для крещения вмещают 2,5 тонны воды. Планируется, что они будут прямоугольной формы, с двумя входами с противоположных сторон.