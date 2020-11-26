Мастера из Черноголовки изготовили люстру для храма в Сербии

Скульптор из Черноголовки Артемий Родионов руководил работами по художественному оформлению пяти станций подземки. За плечами специалистов мастерской скульптора более 20 проектов: восстановление старых композиций, а также изготовление памятников.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень сложный процесс, но он очень увлекательный. Ты переживаешь рождение героя. Герой может быть разный. Иногда это конкретный человек. Иногда это событие. А иногда, это событие, выраженное в абстрактной форме», — рассказал Артемий Родионов, скульптор, художник-монументалист.

В этом году Артемий Родионов со своей командой приняли участие в уникальном международном проекте. За шесть месяцев в мастерской собрали хорос диаметром 20 метров. Это центральный светильник для Сербского храма.

«Это правда, уникальный объект. В Белграде, столице Сербии, скоро откроется собор Саввы Сербского. Это главный собор страны. И это один из крупнейших православных соборов в мире. И нам повезло. Мы приняли участие в этом уникальном проекте», — отметил скульптор.

Источник фото: телеканал «360»

А к 60-летию Черноголовки Артемий Родионов создал самый крупный в России памятник ученым, отцам-основателям наукограда Николаю Семенову и Федору Дубовицкому.

«Очень приятно, что памятник сделан в Черноголовке. Что он сделан местным скульптором Артемом Родионовым, который от начала и до конца эту идею предлагал, вынашивал, обсуждал, и в конце концов воплотил. Черноголовка всегда гордилась не только наукой, но и творческими людьми, образованными, интересными, разносторонними», — сказал Олег Егоров, глава г. о. Черноголовка.

Теперь бронзовые фигуры напоминают проходящим мимо жителям Черноголовки о большом значении науки для их небольшого города. А у Артемия Родионова масштабные планы, которые художник-монументалист пока не раскрывает.