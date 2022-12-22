Подмосковье 22 декабря 2022, 15:11 Мастера и рукодельницы из Раменского провели новогоднюю ярмарку

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Новогодняя ярмарка «Рамтурмаркет» прошла в Раменском. Проект уже пять лет подряд собирает под одной крышей местных мастеров и рукодельниц, которые делятся опытом и знакомят жителей со своей продукцией.

Почти десяток мастеров и сотни гостей приняли участие в ярмарке в этом году. Мастера привезли посуду, керамику, леденцы, игрушки, пряники, мыло и многое другое. Все это — ручная работа. Среди необычных сувениров — магниты в виде наличников. Они копируют окошки, которые можно встретить на улицах Раменского округа.

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«Сегодня здесь по-настоящему широкая аудитория. Приходят и с детьми, приходят и более взрослого возраста [люди], приходят жители возраста активного долголетия. Все довольны, все находят что-то здесь для себя», — отметила руководитель ТИЦ «Раменское» Виктория Александрова.

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Любопытные покупатели могли поучаствовать в различных мастер-классах. Детей и взрослых на ярмарке научили работать на гончарном круге, помогли расписать пряник, сделать авторский елочный шар и мыло ручной работы.

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