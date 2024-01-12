12 января 2024, 16:01
Мастера фабрики «Федоскино» провели мастер-класс по рисованию в Мытищах
Фабрика «Федоскино» провела мастер-класс в Мытищах. Дети раскрасили деревянных драконов акриловыми красками.
Мастера Федоскинской фабрики миниатюрной живописи провели для детей мастер-класс в центре культуры и досуга «Марфино».
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Участники научились рисовать акриловыми красками, расписывая деревянных драконов. Ребята изучили технику работы с материалом и узнали правила смешения цветов. После каждый смог забрать своего дракона домой.
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