Подмосковье 23 августа 2023, 15:29 Мастер спорта по шашкам Иван Илясов из Щелкова взял бронзу на всероссийских соревнованиях пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Мастер спорта по шашкам Иван Илясов из Щелкова успешно выступил на всероссийских соревнованиях. Он выиграл бронзу в турнире по русским шашкам на кубок Ил Дархана. Состязания проходили в Якутске с 17 по 20 августа.

Участие в турнире по русским шашкам приняли 87 спортсменов, в том числе 15 гроссмейстеров и 23 мастера спорта. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Иван Илясов в финале смог обойти сильнейших международных гроссмейстеров.

«У нас в Щелково сильнейшая в Московской области школа шашек. В этом году наша команда представляла Подмосковье на всероссийских соревнованиях „Чудо-шашки“. Щелковские ребята взяли титул за тур до конца соревнований. Это была первая победа Московской области за 56 лет существования турнира», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на турнире за кубок Александра Овечкина. Он отметил, что регион будет наращивать число участников.

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