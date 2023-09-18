Подмосковье 18 сентября 2023, 13:33 Мастер спорта международного класса из Подмосковья Регина Исачкина стала чемпионкой России по выездке Рой Евгений Александрович

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Мастер спорта международного класса и представитель основной сборной России по выездке Регина Исачкина стала чемпионкой страны. Соревнования состоялись в Дмитрове на полях конноспортивного комплекса Maxima Park.

«Конкуренция в этом году мощная. На КЮР Большого Приза (часть конного многоборья) вышла, как минимум, дюжина очень сильных спортсменов. Инесса Меркулова и Юлия Виницкая весь турнир шли рядом, так что победа далась нелегко!» — рассказала победительница.

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Представительница Дмитрова Исачкина опередила соперниц на доли процента. Также в командном зачете победу одержала сборная Подмосковья-1. Второе место заняли спортсмены из команды Московская область-2, а третье — из столицы.

«На чемпионат приехали лучшие наездники страны. Те из них, кто хорошо показал себя здесь, будут представлять Россию на Евразийских играх», — рассказала организатор турнира Александра Маслакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до конца года построят 13 крупных спортивных объектов, в том числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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