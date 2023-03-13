Подмосковье 13 марта 2023, 13:00 Мастер спорта международного класса из Химок стал чемпионом России по легкой атлетике среди глухих

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Мастер спорта международного класса Алексей Ельников из Химок одержал победу в беге на дистанции 2000 метров на чемпионате и Кубке России по спорту глухих. Соревнования по легкой атлетике проходили в Тюмени.

Участие в состязаниях приняли около 200 сурдоспортсменов из всех регионов России и из Республики Беларусь. В программу вошли забеги на различные дистанции, семиборье, пятиборье, бег с препятствиями и с барьерами, эстафета.

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Чемпион Алексей Ельников выступал в составе сборной команды Московской области. Он тренируется на базе химкинского физкультурно-спортивного клуба «Благо».

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«Я хочу поздравить Алексея Ельникова с одержанной победой и поблагодарить его за то, что своим примером он всем нам повышает боевой дух и заряжает на свершения», — отметил депутат городского Совета Валентин Герасимов.

Спортсмены клуба «Благо» участвовали в Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх, становились чемпионами и призерами России, Европы и мира, занимали призовые места в смотр-конкурсах на лучшую постановку работы среди физкультурно-спортивных клубов инвалидов на приз губернатора Московской области. Развитие спорта для людей с ограниченными возможностями в округе поддерживают глава Химок Дмитрий Волошин и Совет депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов. Спортивный онлайн-портал дал жителям максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и не только.

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