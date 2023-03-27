Подмосковье 27 марта 2023, 22:08 Мастер маникюра из Ликино-Дулева начала создавать арт-дизайн в виде мифических существ

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Жительница Ликино-Дулева Елена Ширина работает мастером ногтевого сервиса. Женщина научилась делать необычный дизайн с фигурками мифических существ.

«Это полигель, акригель. Покрашено тело гель-лаками, тонировано пастелью, все покрашено акриловыми красками», — сообщила Ширина.

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Елена получила образование художника и дизайнера. Женщина могла расписывать Дулевский фарфор, но выбрала ногтевой сервис. Творчество увело Ширину в скульптуру.

На создание фигурок, которые потом крепятся на ногти, уходит около двух-трех месяцев, а иногда — годы.

«Ну ангелочки везде есть, я думаю, что насмотрелись на ангелочков. А здесь довольно-таки мощный по сложности дизайн», — заявила Ширина.

Такой маникюр невозможно носить в повседневной жизни. Его создают для конкурсов, где художники показывают максимум своих возможностей.

Елена работает в индустрии почти 20 лет, но до сих пор продолжает учиться. В ее послужном списке более 50 пройденных курсов и множество конкурсов. Мастер не раз становилась чемпионом страны на соревнованиях мастеров, а сейчас сама выступает судьей и обучает других.

«Сейчас даже приходят в профессию обучаться брутальные дядьки, бородатые. Иногда даже наравне с девчонками по качеству. Они тоже такие же перфекционисты», — сообщила Ширина.

Однако и несложный маникюр Елене делать нескучно. К тому же мастер работает не только руками, но и ушами.

«Мы, действительно как психологи. Мы люди, которые могут выслушать», — пояснила жительница Ликино-Дулева.

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