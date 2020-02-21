Мастер маникюра и бухгалтер. Более 400 женщин в Подмосковье обучились новой профессии в декретном отпуске

В Подмосковье более 400 женщин обучились новой профессии, находясь в декретном отпуске. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, в 2019 году обучение прошли 427 женщин.

«В 2020 году пред нами стоит задача обучить 1600 женщин, которые находятся в декретном отпуске, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Для того чтобы принять участие в программе необходимо обратиться в центр занятости населения», — добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Наиболее востребованными в Московской области в 2019 году направлениями профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, стали бухгалтерия, управление персоналом, а также мастер маникюра-педикюра.

«Получение дополнительного образования, освоение новой профессии дает возможность для женщин вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав свои профессиональные знания и навыки, либо трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка», — сказала Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

В 2020 году в Московской области переобучение и повышение квалификации женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляется в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография».